ABB : un contrat remporté auprès du chinois Oppo

(CercleFinance.com) - Le groupe d'ingénierie suisse ABB a annoncé lundi avoir décroché auprès du fabricant de téléphone chinois Oppo un contrat portant sur la fourniture d'équipements électriques. Aux termes de l'accord, ABB fournira les équipements nécessaires à la construction d'une site de production appelé à devenir la première usine d'Oppo dans le sud de la Chine. Ce site - qui doit s'étendre sur une superficie de 102 hectares - est appelée à produire plus de 100 millions de smartphones par an à compter de son entrée en service courant 2024. Dans son communiqué, ABB ne dévoile pas les termes financiers de l'accord mais indique qu'il fournira sa plateforme de commande cloud 'ABB Ability' permettant d'optimiser les flux d'énergie, ainsi que ses systèmes de moyenne tension 'iVD4' assurant une stabilité de la fourniture d'énergie.

Valeurs associées ABB Swiss EBS Stocks -0.81%