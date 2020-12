ABB : trouve un accord pour régler le litige avec Eskom

(CercleFinance.com) - ABB annonce aujourd'hui que ABB Afrique du Sud est parvenu à un règlement complet et définitif avec Eskom et l'Unité spéciale d''investigation (SIU) en Afrique du Sud concernant des paiements irréguliers et d'autres problèmes de conformité relatifs au projet de centrale thermique à Kusile (Afrique du Sud).

ABB va ainsi payer près de 104 millions de dollars à Eskom. Toutes les parties se dégageront alors mutuellement de toutes les réclamations associées au contrat de contrôle et d'instrumentation et aux ordres de modification relatifs aux unités 1 et 2 de Kusile, annonce ABB.

Si la majorité du paiement a déjà été comptabilisée dans les états financiers d'ABB, 'il y aura au quatrième trimestre 2020 un impact supplémentaire d'environ 30 millions USD sur l'EBITA opérationnel et un impact négatif sur les flux de trésorerie d'environ 110 millions USD lié au règlement', poursuit ABB.

La société indique qu'elle 'continuera à servir l'Afrique du Sud en tant qu'entreprise citoyenne soucieuse de l'intégrité' et s'engage à finaliser le projet Kusile, 'conformément à ses obligations contractuelles'.