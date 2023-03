Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB: toutes les résolutions adoptées par les actionnaires information fournie par Cercle Finance • 23/03/2023 à 16:15









(CercleFinance.com) - ABB a annoncé jeudi que toutes les résolutions proposées à ses actionnaires avaient été adoptées lors de son assemblée générale organisée à Zurich aujourd'hui.



Les actionnaires ont approuvé, entre autres, le versement d'un dividende annuel en hausse à 0,84 franc suisse, ainsi que la reconduction de Peter Voser au poste de président du conseil d'administration.



La nomination de Denise C. Johnson en tant que nouvelle administratrice, en remplacement de Satish Pai démissionnaire, a également été ratifiée, tout comme le renouvellement des mandats de tous les autres administrateurs.



Avec une participation de 603 actionnaires cette année, ce sont 61,4% des actions ayant droit à participer au vote qui se sont exprimées.





