ABB: tests réussis autour des robots automatisés information fournie par Cercle Finance • 30/10/2023 à 16:52









(CercleFinance.com) - ABB annonce avoir terminé les tests de sa technologie de chargement de robots automatisés, en partenariat avec les exploitants de mines Boliden et LKAB.



L'objectif est d'améliorer la sécurité dans les mines en automatisant l'une des rares opérations manuelles restantes dans l'exploitation minière : le chargement des trous de tir avec des explosifs.



Ce processus a lieu jusqu'à 15 fois par jour dans les mines plus grandes, à mesure que les mineurs agrandissent les chambres pour extraire des minéraux et des métaux.



ABB Robot Charger détecte automatiquement les trous de forage et les remplit de charges sans la présence de personnes, éliminant ainsi le besoin de personnes près de la paroi rocheuse non soutenue pendant les séquences de tir.





