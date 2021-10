Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB : teste une solution cloud pour l'e-mobilité avec AWS information fournie par Cercle Finance • 26/10/2021 à 12:14









(CercleFinance.com) - ABB annonce que Panion, sa société consacrée à l'e-mobilité numérique, lance la phase de test de ' Panion EV Charge Planning ', une solution cloud développée en partenariat avec Amazon Web Services (AWS) permettant la gestion en temps réel des flottes de véhicules électriques et des infrastructures de recharge. La solution permet ainsi aux opérateurs de surveiller plus facilement la consommation d'énergie des véhicules et de planifier leur recharge. ' Panion EV Charge Planning ' associe l'expérience d'ABB en matière de gestion de l'énergie, de technologie de recharge et de solutions de mobilité électrique à l'expérience de développement cloud d'Amazon Web Service. Cette solution est testée alors que près de 145 millions de véhicules électriques (voitures, autobus, camionnettes et camions) devraient parcourir les routes du monde d'ici 2030, nécessitant de nettes améliorations de l'infrastructure de recharge mondiale.

