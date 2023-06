Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB: solution pour la maintenance des parcs éoliens information fournie par Cercle Finance • 20/06/2023 à 11:13









(CercleFinance.com) - ABB présente son module 'Operationnal Planner' pour son système ABB Ability™ OCTOPUS - Marine Advisory System, soit une solution offrant 'une capacité unique en son genre pour optimiser la maintenance à distance des opérations des parcs éoliens'.



Selon ABB, ce logiciel prédictif permet aux utilisateurs à terre de planifier les performances des navires de soutien offshore en fonction des conditions prévues.



Le nouveau module a été développé dans le cadre du projet de recherche ATLANTIS qui explore les techniques d'inspection et de maintenance offshore à distance pour les parcs éoliens





Valeurs associées ABB Swiss EBS Stocks -0.99%