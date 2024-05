Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: solution de propulsion 'durable' pour bus électriques information fournie par Cercle Finance • 29/05/2024 à 16:10









(CercleFinance.com) - ABB annonce avoir lancé un nouveau package de propulsion pour bus électriques, associant le moteur dit 'AMXE250' et l'onduleur 'HES580'.



Selon ABB, ce package constitue une solution plus efficace et fiable, pour un transport plus durable



Le constructeur met en avant son onduleur à trois niveaux réduisant les pertes harmoniques du moteur de 75 % par rapport aux onduleurs à deux niveaux ainsi que le moteur synchrone à aimant permanent, offrant 'une haute densité de couple et un fonctionnement plus silencieux'.



Le package est conçu pour être flexible et facile à installer, optimisant l'espace et la durée de vie du moteur, souligne ABB.





