Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: signe une commande en Corée du Sud avec SeAH Changwon information fournie par Cercle Finance • 12/01/2024 à 17:10









(CercleFinance.com) - SeAH Changwon Special Steel a passé une commande auprès d'ABB pour un deuxième agitateur électromagnétique ABB ArcSave® destiné à être utilisé sur un four à arc électrique (EAF) de l'usine SeAH Changwon Integrated Special Steel en Corée du Sud.



L'usine produit 1,2 million de tonnes d'acier et 1 million de tonnes de produits sidérurgiques par an, ce qui place SeAH dans le top 10 mondial des fabricants d'aciers spéciaux.



Ses tiges et fils en acier inoxydable fabriqués à partir d'acier spécial de haute qualité sont utilisés par des clients des secteurs de l'automobile, de l'énergie et de la construction navale.



' On s'attend à ce que la technologie améliore l'efficacité des fours, réduise la consommation d'énergie et les coûts d'exploitation globaux de l'EAF exploité en continu à Changwon ' indique le groupe.





Valeurs associées ABB Swiss EBS Stocks +0.94%