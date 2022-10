ABB: signe un partenariat avec Insta en Finlande information fournie par Cercle Finance • 05/10/2022 à 12:59

(CercleFinance.com) - ABB a signé un accord de partenariat de distribution avec Insta Automation Oy, spécialiste des solutions d'automatisation et de numérisation industrielles, afin de développer son activité de systèmes de contrôle en Finlande.



ABB et Insta travailleront pour renforcer leurs canaux de distribution, leur connaissance du secteur et augmenter la génération de prospects dans de nombreuses industries, notamment l'eau, l'alimentation et les boissons, les produits pharmaceutiques et l'énergie.



L'accord fait suite à un projet sur lequel ABB et Insta ont déjà commencé à travailler ensemble, à savoir le déploiement du système de contrôle distribué ABB Ability System 800xA dans l'une des usines de traitement des eaux usées du pays.



' Ce partenariat sera très bénéfique pour le marché finlandais où il y a des demandes dynamiques et des innovations de pointe dans toutes les industries ', a déclaré Jarkko Järvilehto, vice-président, Insta Automation.



' Nous faisons confiance à Insta depuis longtemps en tant que pionnière de la numérisation sûre et des solutions d'avenir en Finlande ', a souligné Jukka Träskbäck, responsable des ventes de systèmes et de services, industries de transformation, ABB.