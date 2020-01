Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB : signe un contrat avec Sun Paper pour deux usines Cercle Finance • 29/01/2020 à 11:45









(CercleFinance.com) - ABB annonce la signature d'un contrat avec le producteur international Sun Paper. La commande est destinée à une usine au Laos et à une ligne de production de pâte à papier dans le Shandong, en Chine. La première commande comprend de nouveaux entraînements pour les machines à papier (PM1 et PM2) de l'entreprise dans son usine du Laos. La seconde commande comprend un moteur synchrone, un équipement de démarrage du moteur, un contrôle de protection pour la production de pâte chimique à son usine de Shandong, dans l'est de la Chine. La première commande fait partie de la deuxième phase du projet Laos de Sun Paper qui comprend deux lignes de production de papier d'emballage (PM1 et PM2) avec une capacité de production annuelle de 800 000 tonnes.

Valeurs associées ABB SIX Swiss Exchange +0.53%