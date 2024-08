Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: signe collaboration stratégique avec Komatsu information fournie par Cercle Finance • 12/08/2024 à 16:38









(CercleFinance.com) - ABB annonce avoir signé un accord de collaboration stratégique avec Komatsu dans le but de développer des solutions intégrées qui réduiront les émissions des machines industrielles lourdes.



La collaboration s'appuiera sur une plateforme ouverte visant à créer des équipements miniers entièrement électrifiés et à favoriser l'énergie renouvelable.



Komatsu s'associera à ABB pour bénéficier de son expertise en automatisation et électrification.



Ensemble, les partenaires chercheront à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur minier en remplaçant les véhicules diesel par des équipements électrifiés.





Valeurs associées ABB 45,51 CHF Swiss EBS Stocks +0,55%