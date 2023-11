Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB: signature d'un accord-cadre mondial avec Scania information fournie par Cercle Finance • 14/11/2023 à 16:48









(CercleFinance.com) - ABB E-mobility annonce un nouvel accord-cadre mondial avec Scania afin de faire passer leur collaboration 'à la vitesse supérieure'.



Cet accord va permettre à Scania de devenir un fournisseur de solutions complètes pour ses clients, du véhicule à la solution de recharge adaptée.



Scania fournira à son propre réseau et à ses clients la technologie et les solutions de charge rapide en courant continu d'ABB E-mobility, notamment la Terra 360, présenté comme 'l'un des chargeurs de véhicules électriques tout-en-un les plus rapides au monde.'



ABB E-mobility fournira à Scania sa large gamme de solutions de recharge en courant continu pour la recharge au dépôt, la recharge à destination et la recharge publique - de 24 kW à 600 kW. Les deux entreprises se sont engagées à favoriser un avenir de transport sans émissions et à prendre l'initiative de développer aujourd'hui les technologies de demain.





