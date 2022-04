Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB: signature d'un accord-cadre avec Shell information fournie par Cercle Finance • 28/04/2022 à 16:02









(CercleFinance.com) - ABB a annoncé jeudi que sa filiale d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques, ABB E-mobility, avait signé un accord-cadre avec Shell.



Le groupe d'ingénierie suisse précise que la collaboration doit porter sur la fourniture de stations de recharge pour véhicules électriques au groupe énergétique.



L'accord prévoit notamment l'acquisition de bornes Terra 360 d'ABB, une solution modulaire qui permet de charger simultanément jusqu'à quatre véhicules en même temps.



D'après les calculs des analystes de RBC, le contrat pourrait représenter entre 800 millions de dollars et un milliard de dollars de revenus annuels pour la branche E-mobility d'ici à 2030, soit entre 10% et 15% de son chiffre d'affaires actuel.



Shell s'est récemment donné pour objectif d'installer 500.000 stations de recharge dans le monde d'ici à 2025, avant d'atteindre l'objectif des 2,5 millions de bornes d'ici à 2030.



Cotée à la Bourse de Zurich, l'action ABB progressait de 0,8% jeudi après-midi.





