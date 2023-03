Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

ABB: s'associe avec Agronomic IQ au Canada information fournie par Cercle Finance • 09/03/2023 à 16:29

(CercleFinance.com) - ABB a annoncé hier son association avec Agronomic IQ pour développer l'efficacité énergétique au Canada.



AGronomic IQ construit des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation tout-en-un pour les salles de culture du cannabis.



L'association avec ABB vise à assurer un contrôle précis de la température et de l'humidité avec une efficacité énergétique exceptionnelle, notamment grâce aux moteurs Baldor-Reliance EC Titanium, qui offrent un rendement énergétique et économique élevé, une fiabilité et une assistance.



' Nous voulions une solution sans problème, sans changement, et surtout rapide pour honorer une commande urgente importante ', explique Geoff Brown, vice-président des applications techniques et de l'innovation pour AGronomic IQ.



La proximité des installations de fabrication d'ABB s'est avérée essentielle pour réduire le temps d'attente pour l'approvisionnement des produits.