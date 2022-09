Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB: s'associe à Samotics pour sa maintenance conditionnelle information fournie par Cercle Finance • 22/09/2022 à 13:21









(CercleFinance.com) - ABB et Samotics ont conclu un partenariat stratégique à long terme pour fournir des services de maintenance conditionnelle améliorés.



ABB acquiert 10 % des parts de ce fournisseur leader de la technologie d'analyse des signatures électriques (ESA) pour les équipements industriels motorisés.



L'ambition commune est de franchir une nouvelle étape dans le domaine de la maintenance conditionnelle. Cette approche s'appuiera sur les capacités de chaque entreprise pour fournir davantage de renseignements sur la santé des machines et l'efficacité énergétique.



Dans un premier temps, ABB va intégrer la solution de surveillance plug-and-play de Samotics dans son portefeuille numérique.



Adrian Guggisberg, président d'ABB Motion Services, a déclaré : ' Ce partenariat permettra de créer plus de valeur à partir des solutions de services numériques afin d'accroître nos revenus annuels récurrents. '



' La conclusion de cet accord nous ouvrira des portes dans le monde entier et nous aidera à faire évoluer notre activité ', ajoute Jasper Hoogeweegen, directeur général de Samotics.





