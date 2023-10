Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

ABB: retenu par H2 Energy Esbjerg ApS pour son expertise information fournie par Cercle Finance • 11/10/2023 à 11:01

(CercleFinance.com) - ABB annonce avoir été choisie par la société danoise H2 Energy Esbjerg ApS pour lui fournir un soutien en matière d'ingénierie électrique pour usine de production d'hydrogène de 1 GW à Esbjerg ainsi que pour le centre de distribution d'hydrogène de Fredericia, au Danemark.



L'usine d'Esbjerg constituera l'un des plus grands développements d'hydrogène en Europe et produira jusqu'à 90000 tonnes d'hydrogène par an, soit l'équivalent d'environ 1,9 million de barils de pétrole par an.



Avec ce projet, ABB s'appuiera sur son expertise dans le secteur Power-to-X (PtX) pour le développement de l'hydrogène vert, qui comprend déjà des collaborations en Suède, en Norvège et ailleurs au Danemark.



L'installation PtX d'Esbjerg, dont la mise en service est prévue d'ici 2027, convertira l'électricité renouvelable issue de l'énergie éolienne offshore en hydrogène vert pour soutenir la décarbonation de l'industrie lourde et du transport routier.