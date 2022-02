Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB: résultats conformes aux attentes au 4ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 03/02/2022 à 09:52









(CercleFinance.com) - Le groupe d'ingénierie suisse ABB a fait état jeudi de résultats trimestriels jugés conformes aux attentes, ce qui n'empêchait pas son titre de reculer dans les premières transactions à la Bourse de Zurich.



Le spécialiste des solutions de robotique et d'automation a présenté ce matin un bénéfice net part du groupe de 2,64 milliards de dollars sur la période, à comparer avec une perte de 79 millions d'euros un an plus tôt.



Dans son communiqué, ABB précise que ce chiffre inclut un gain comptable de 2,2 milliards de dollars réalisé sur la vente de sa filiale de transmission de puissance mécanique (Dodge).



Au niveau opérationnel, le résultat d'exploitation (EBITA) ressort à 988 millions de dollars, contre 825 millions de dollars au quatrième trimestre 2020.



Les nouvelles commandes, en hausse 18% à 8,25 milliards de dollars, sont supérieures à la prévision moyenne des analystes, qui visaient environ 7,7 milliards de dollars.



Son directeur général, Björn Rosengren, a expliqué que la demande s'améliorait et que le groupe abordait l'exercice 2022 avec confiance.



ABB déclare d'ailleurs viser une amélioration régulière de ses marges cette année, en direction de l'objectif de 15% qu'il s'est fixé à horizon 2023.



Au quatrième trimestre, sa marge opérationnelle s'est établie à 13,1%.



L'action ABB a ouvert en baisse à la Bourse de Zurich en réaction à ces annonces et cède 1,8% vers 9h30. Le titre accuse désormais un repli de près de 8,3% depuis le début de l'année.





Valeurs associées ABB Swiss EBS Stocks -1.69%