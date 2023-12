Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: renforce son partenariat avec Volvo Cars information fournie par Cercle Finance • 19/12/2023 à 12:23









(CercleFinance.com) - ABB a annoncé aujourd'hui le renforcement de son partenariat de longue date avec Volvo Cars. L'idée est de fournir au constructeur quelque 1300 robots et packages fonctionnels destinés à construire la prochaine génération de véhicules électriques.



Ce partenariat devrait aider le constructeur automobile suédois à atteindre ses objectifs ambitieux en matière de développement durable, estime ABB.



' La transformation historique de l'industrie automobile, motivée par la demande croissante des consommateurs pour les véhicules électriques et le désir de fonctionner de manière plus durable, crée de nouvelles opportunités ainsi que des défis pour les constructeurs mondiaux ', souligne Marc Segura, président d'ABB Robotics.



Cet accord comprend des packages fonctionnels couvrant diverses tâches de production, depuis le soudage par points, le rivetage et la distribution jusqu'au perçage par flux et à l'inspection des soudures par ultrasons.





