ABB: remporte une commande pour le projet GNL de Rio Grande

(CercleFinance.com) - ABB annonce avoir remporté une commande de Bechtel Energy pour fournir des solutions intégrées d'automatisation, électriques et numériques, dans le cadre de la phase 1 de l'installation de GNL de Rio Grande (RGLNG Phase 1) à Brownsville, Texas, un projet développé par NextDecade Corporation.



Bechtel Energy Inc. entreprend la construction de la phase 1 du RGLNG dans le cadre d'un contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction.



Lorsqu'elle sera pleinement opérationnelle, la phase 1 de l'installation devrait produire 17,6 millions de tonnes de GNL par an.



' L'innovation et la collaboration contribuent à résoudre le trilemme énergétique consistant à fournir une énergie abordable, accessible et durable pour tous ', a déclaré Brandon Spencer, président d'ABB Energy Industries.



' La technologie ABB automatisera, électrifiera et numérisera le projet Rio Grande, ce qui stimulera davantage les exportations mondiales de GNL et jouera un rôle essentiel dans la réalisation de la sécurité énergétique mondiale' a-t-il ajouté.









