ABB: remporte une commande auprès du port de Portmouth

(CercleFinance.com) - ABB annonce avoir remporté une commande auprès du port international de Portsmouth pour fournir une solution de connexion à terre pour les ferries et les navires de croisière en visite.



Cette solution permettra aux navires d'éteindre leurs moteurs lorsqu'ils sont à quai, évitant ainsi les émissions annuelles de dioxyde de carbone pour les navires faisant escale au port international de Portsmouth d'environ 20 000 tonnes à partir de 2027.



L'installation desservira deux postes d'amarrage de ferry - chacun avec cinq points de connexion - et un poste d'amarrage supplémentaire partagé par les ferries et les navires de croisière.



La commande a été signée en janvier 2024, le système devant être installé au quatrième trimestre 2024 pour une mise en service au deuxième trimestre 2025.





