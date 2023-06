ABB: remporte un prix pour ses bâtiments intelligents information fournie par Cercle Finance • 09/06/2023 à 17:43

(CercleFinance.com) - ABB s'est vu décerner le prix 2023 Frost & Sullivan Customer Value Leadership Award dans le secteur des bâtiments intelligents.



Le comité de reconnaissance des meilleures pratiques récompense les solutions qui favorisent la réduction des émissions de carbone et l'efficacité énergétique.



Les solutions intégrées de bâtiments intelligents d'ABB comprennent des systèmes automatisés de gestion de l'énergie qui peuvent minimiser les coûts, améliorer l'efficacité et réduire la consommation d'énergie.



' Ce prix reflète notre engagement global à fournir les meilleures solutions de bâtiments intelligents de leur catégorie et à appliquer les dernières innovations numériques ', a déclaré Lucy Han, responsable du Global Product Group Building and Home Automation Solutions, chez ABB.



' Les solutions d'ABB aident les clients du monde réel à rendre les bâtiments plus sûrs, plus intelligents et plus durables en soutenant leur parcours de durabilité de bout en bout ', ajoute Anirudh Bhaskaran, directeur Industrie chez Frost & Sullivan.