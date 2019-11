Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB : remporte un contrat de 30 millions de dollars Cercle Finance • 21/11/2019 à 14:23









(CercleFinance.com) - ABB annonce avoir remporté un contrat de 30 millions de dollars avec Amprion portant sur la fourniture de transformateurs déphaseurs, destinés à optimiser le flux d'énergie sur le réseau électrique allemand. Ces transformateurs haute performance aideront à mieux intégrer l'énergie éolienne dans le réseau électrique, car l'énergie générée par les parcs éoliens en mer est imprévisible. Amprion fournit de l'électricité à plus de 29 millions de personnes, des Alpes du sud de l'Allemagne à la Basse-Saxe.

