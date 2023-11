Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB: remporte un contrat avec EV Polara information fournie par Cercle Finance • 07/11/2023 à 17:36









(CercleFinance.com) - ABB annonce avoir remporté un contrat auprès de la société d'infrastructure EV Polara pour fournir des unités de distribution d'énergie montées sur châssis destinées à équiper des stations secondaires compactes (CSS) de mobilité électrique qui permettront de charger les flottes de véhicules électriques au Canada et aux États-Unis.



Dans le cadre de cette collaboration exclusive, ABB fournira des skids de distribution d'énergie pour le Polara CHRGPK™, une unité de conception modulaire optimisée qui offrira différentes tailles de skids en fonction du nombre de véhicules nécessitant une recharge à un moment donné.



Chaque unité CHRGPK comprend un CSS abritant un appareillage basse à moyenne tension jusqu'à 40,5 kV, des transformateurs et un tableau basse tension avec dispositifs de protection.





