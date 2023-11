Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB: remporte un contrat auprès de GHGSat information fournie par Cercle Finance • 28/11/2023 à 09:50









(CercleFinance.com) - ABB annonce avoir remporté un troisième contrat avec GHGSat, spécialiste mondial de la surveillance des gaz à effet de serre depuis l'espace, afin de fabriquer des capteurs optiques pour leurs satellites C12, C13, C14 et C15 dont la mise en orbite est prévue en 2024.



Les nouveaux satellites rejoindront la constellation en expansion de GHGSat qui détecte et quantifie les fuites de gaz industriels depuis l'espace.



ABB a construit les charges utiles - les instruments embarqués à bord des satellites - pour dix des satellites de surveillance des émissions de GHGSat lancés dans l'espace.



' Ce nouveau contrat témoigne de la confiance de GHGSat dans les capacités de fabrication d'ABB pour construire des charges utiles optiques complexes et hautement performantes pour l'observation hyperspectrale de la Terre ', a déclaré Marc Corriveau, responsable des opérations mondiales, secteur d'activité analytique chez ABB Measurement & Analytics.



ABB précise que l'espace est le seul endroit qui permette de surveiller librement les émissions de gaz à effet de serre dans toutes les juridictions, permettant ainsi des rapports impartiaux.





Valeurs associées ABB Swiss EBS Stocks -0.35%