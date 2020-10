Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB : remporte un contrat à Singapour Cercle Finance • 08/10/2020 à 09:45









(CercleFinance.com) - La société d'ingénierie suisse ABB a déclaré ce matin que ses robots avaient été déployés pour augmenter la capacité de test Covid-19 à Singapour en automatisant les processus clés du laboratoire. La société a déclaré qu'elle avait fourni quatre de ses robots industriels de haute précision, y compris un support de simulation et de programmation, dans le cadre d'une cellule de test pilote. ABB a depuis reçu une commande pour 14 unités robotiques supplémentaires, a indiqué le groupe. Le nouveau système de laboratoire de Singapour automatise certaines des étapes manuelles habituellement requises dans le traitement des échantillons, deux ensembles de la plate-forme pouvant effectuer près de 4 000 échantillons par jour.

