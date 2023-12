Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB: remporte le prix Frost & Sullivan information fournie par Cercle Finance • 06/12/2023 à 09:52









(CercleFinance.com) - ABB annonce avoir remporté cette année le prix Frost & Sullivan de l'entreprise de l'année dans le secteur mondial des systèmes de surveillance des émissions.



En effet, l'équipe d'experts Growth Pipeline de Frost & Sullivan a choisi ABB en raison de 'sa compréhension visionnaire des futurs défis mondiaux, du déploiement des meilleures pratiques et de l'analyse stratégique, ainsi que de son innovation et de son expertise technique en matière de surveillance des émissions et de détection des fuites de méthane'.



Selon Frost & Sullivan, ABB façonne les tendances du secteur et soutient ses clients dans un paysage complexe de réglementations strictes en matière d'émissions.





