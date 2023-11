Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB: relèvement d'objectifs financiers information fournie par Cercle Finance • 30/11/2023 à 07:42









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa journée investisseurs à Frosinone, en Italie, ABB indique relever son objectif de croissance du chiffre d'affaires comparable à long terme à 5-7% (au lieu de 3-5%), et son objectif de marge d'EBITA opérationnel annuel à 16-19% (au lieu d'au moins 15%).



En outre, le groupe industriel suisse vise à améliorer son objectif de croissance du BPA de base tout au long du cycle économique à au moins un taux dans le haut de la plage à un chiffre (et non plus supérieure à celle du chiffre d'affaires).



Cette mise à jour d'objectifs se fonde notamment sur 'l'accélération de la demande de solutions d'électrification et d'automatisation axées sur la durabilité, alors que le monde se rapproche d'objectifs communs en matière d'émissions alignés sur l'objectif de 1,5 °C'.





