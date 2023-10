Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

ABB: regroupe des activités de fabrication dans l'Oklahoma information fournie par Cercle Finance • 12/10/2023 à 14:50

(CercleFinance.com) - ABB compte regrouper la fabrication d'équipements destinés au marché nord-américain à Bartlesville (Oklahoma) en dotant ce site d'une nouvelle salle d'étalonnage de 12 000 pieds carrés (plus de 1100 m²).



Les nouveaux bancs d'étalonnage permettront ainsi à ABB de renforcer son offre 'Made in America'.



La production des transmetteurs de pression, positionneurs, débitmètres, actionneurs pneumatiques et certains analyseurs de gaz en continu utilisés dans les industries pétrolière et gazière, chimique, de l'eau et autres, sera transférée à Bartlesville, Oklahoma à partir de 2024, assure ABB.



'En regroupant la production de plusieurs lignes de produits d'instrumentation dans une seule installation nord-américaine de classe mondiale, ABB peut mieux servir ses clients locaux et renforcer son offre d'instrumentation sur le marché local', a déclaré Amina Hamidi, Directrice Générale, ABB Measurement & Analytics, Business Line Instrumentation.