ABB : recrutement d'une nouvelle directrice RH

(CercleFinance.com) - ABB annonce le recrutement de Carolina Granat, en tant que directrice des ressources humaines et membre du comité exécutif, à compter du 1er janvier 2021. Elle succédera ainsi à Sylvia Hill. Carolina Granat occupe actuellement le poste de Global Head of People Development d'ABB. Auparavant, elle occupait la fonction de responsable à l'échelle mondiale des ressources humaines du secteur d'activité Machining Solutions de Sandvik et a également travaillé comme responsable des ressources humaines pour la région nordique au Boston Consulting Group (BCG). Carolina Granat est titulaire d'une maîtrise en gestion des ressources humaines de l'université de Karlstad (Suède).

Valeurs associées ABB Swiss EBS Stocks -1.09% ABB SIX Swiss Exchange +0.21%