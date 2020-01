Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB : reçoit une nouvelle commande de la JV BMW/Daimler Cercle Finance • 09/01/2020 à 12:39









(CercleFinance.com) - Le groupe d'ingénierie suisse ABB annonce avoir reçu une commande de la joint-venture entre BMW et Daimler, Ionity, pour d'autres chargeurs de véhicules électriques à haute puissance (EV). Les détails financiers n'ont pas été divulgués. ABB va ainsi livrer 324 chargeurs, qui seront déployés dans 24 pays d'ici la fin 2020, dans ce qui constitue la deuxième phase de l'extension du réseau du projet. La société avait en effet déjà été mandatée par Ionity en 2018 pour fournir 340 chargeurs, qui permettent une charge de 200 kilomètres en 8 minutes.

Valeurs associées ABB SIX Swiss Exchange +0.08%