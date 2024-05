Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: reçoit une commande de Södra Cell en Suède information fournie par Cercle Finance • 16/05/2024 à 11:56









(CercleFinance.com) - ABB annonce avoir obtenu une commande de Södra Cell pour optimiser le contrôle de l'usine de pâte et papier à Värö, en Suède.



Ce projet renforce le partenariat stratégique entre les deux entreprises, visant à améliorer l'efficacité, l'engagement et la numérisation des opérations de Södra Cell.



Concrètement, ABB fournira des fonctionnalités étendues pour le système de contrôle distribué (DCS) ABB Ability System 800xA, incluant un contrôle avancé des processus (APC) pour le blanchiment, déjà testé avec succès à l'usine de Mönsterås.







