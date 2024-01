Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: réalise l'acquisition de DTN Shipping information fournie par Cercle Finance • 25/01/2024 à 16:12









(CercleFinance.com) - ABB a annoncé avoir conclu un accord pour acquérir les activités maritimes de DTN Europe et DTN Philippines (DTN Shipping) permettant de développer l'offre de la société en matière de logiciels maritimes.



ABB deviendra ainsi l'un des leaders du marché de l'optimisation des routes maritimes.



L'acquisition du portefeuille DTN Shipping couvre les logiciels de routage des navires, y compris les applications d'analyse, de reporting et de modélisation. La finalisation de la transaction est prévue au cours du deuxième trimestre 2024.



L'activité DTN Shipping apporte à ABB des interfaces de programmation d'applications (API) leaders du marché et porte à plus de 5 000 le nombre de navires connectés aux réseaux d'ABB.



' Grâce aux solutions uniques de routage météorologique de DTN Shipping, combinées à notre portefeuille numérique existant, nous pouvons apporter des avantages significatifs aux armateurs et exploitants de navires du monde entier ', a déclaré Juha Koskela, président de division, ABB Marine & Ports.







