ABB: protocole d'accord pour le recyclage avec Altilium 04/10/2023 à 10:59

(CercleFinance.com) - ABB annonce avoir signé un protocole d'accord avec le groupe britannique de technologies propres Altilium dans le but d'explorer conjointement comment l'intégration de l'automatisation, de l'électrification et des technologies numériques dans les usines à travers l'Europe peut soutenir l'intensification du recyclage des matériaux de batterie.



Altilium développe des technologies de traitement vertes et construit des infrastructures à grande échelle pour le recyclage des métaux et des déchets de batteries de véhicules électriques (VE).



ABB présentera la conception et la livraison d'équipements et de solutions de systèmes de contrôle pour la distribution et la gestion de l'énergie électrique pour le programme pilote britannique de recyclage des batteries d'Altilium, qui produira du matériau actif cathodique (CAM) prêt pour la batterie à partir de batteries EV usagées.