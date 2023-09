ABB: protocole d'accord pour la durabilité avec Tata Steel information fournie par Cercle Finance • 07/09/2023 à 14:21

(CercleFinance.com) - ABB a annoncé hier la signature d'un protocole d'accord avec Tata Steel Ltd visant à co-créer des modèles et des technologies innovants dans le but de contribuer à réduire l'empreinte carbone de la production d'acier.



ABB apportera son expérience mondiale en matière d'automatisation, d'électrification et de numérisation aux industries minières et métallurgiques.



Tata Steel fait partie des plus grandes entreprises sidérurgiques mondiales avec une capacité de production d'acier brut de 35 millions de tonnes par an et s'est engagée à atteindre des objectifs majeurs en matière de développement durable, notamment l'atteinte de la neutralité carbone d'ici 2045.



Les deux sociétés se concentreront sur les évaluations au niveau du système des usines de fabrication et des installations de production de Tata Steel pour l'évaluation et le co-développement d'options à court et à long terme en matière d'efficacité énergétique, de décarbonation et de circularité.