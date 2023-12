Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB: protocole d'accord avec Gotion High-Tech information fournie par Cercle Finance • 12/12/2023 à 11:50









(CercleFinance.com) - ABB annonce la signature d'un protocole d'accord avec Gotion High-Tech, fabricant de batteries pour véhicules électriques, afin de soutenir la construction et le développement d'usines de batteries lithium-ion à grande échelle et desservir les marchés européens et américains des véhicules électriques (VE).



La signature a eu lieu dans la première usine de fabrication de batteries de Gotion High-Tech à Göttingen, en Allemagne.



Dans le cadre de cet accord, ABB collaborera avec Gotion High-Tech pour fournir un plan directeur combinant l'automatisation, l'électrification et les technologies numériques.



ABB rappelle par ailleurs que Gotion High-Tech -dans laquelle Volkswagen détient une participation de 26,5 %- s'apprête à ouvrir une usine de batteries au lithium de 2 milliards de dollars dans l'Illinois et envisage également d'ouvrir une usine au Maroc.





Valeurs associées ABB Swiss EBS Stocks -0.41%