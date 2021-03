Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB : projets à Abu Dhabi et aux Etats-Unis Cercle Finance • 22/03/2021 à 09:53









(CercleFinance.com) - ABB annonce que sa technologie va alimenter la plus grande usine de dessalement d'eau de mer par osmose inverse au monde, à Taweelah, à Abu Dhabi (EAU), un projet qui permettra d'approvisionner aussi bien les communautés locales que les industries de la région. Cette usine jouera un rôle essentiel pour répondre à la demande de pointe en eau de la région, qui devrait augmenter de 11% entre 2017 et 2024, assure ABB. Parallèlement, l'entreprise indique avoir remporté un contrat pour moderniser l'infrastructure de l'eau de la ville de Nashville (Tennessee, USA). En effet, McLean Technology Group (MTG) a fait appel à ABB pour fournir des solutions d'automatisation, d'électrification et d'instrumentation au sein de sa centrale de traitement des eaux usées de Nashville, gérée par Metro Water Services (MWS), alors que la population de la ville pourrait augmenter de 50% d'ici 2045.

