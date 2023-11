Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB: programme de modernisation d'un hôpital en Finlande information fournie par Cercle Finance • 01/11/2023 à 09:52









(CercleFinance.com) - La plus grande zone hospitalière de Finlande a pérennisé son alimentation électrique vitale grâce à un programme de modernisation avec son partenaire d'électrification ABB, annonce ce dernier.



La zone hospitalière de Meilahti à Helsinki a ainsi modernisé son système électrique pour maximiser sa disponibilité, éliminer l'utilisation de SF6, un puissant gaz à effet de serre, dans l'appareillage moyenne tension (MT), prolonger la durée de vie des équipements électriques et optimiser les opérations hospitalières.



La zone hospitalière de Meilahti utilise la même quantité d'électricité par an qu'une petite ville et fournit des soins de santé à plus d'un demi-million de patients chaque année, souligne ABB.





Valeurs associées ABB Swiss EBS Stocks -0.20%