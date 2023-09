Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB: prise de participation dans WindESCo information fournie par Cercle Finance • 07/09/2023 à 15:22









(CercleFinance.com) - ABB Motion et WindESCo ont signé un partenariat stratégique prévoyant qu'ABB acquière une participation minoritaire dans WindESCo par l'intermédiaire de son unité de capital-risque, ABB Technology Ventures (ATV).



Basée aux États-Unis, la société WindESCo est un fournisseur de logiciels d'analyse permettant d'améliorer les performances et la fiabilité des éoliennes.



En tirant parti des solutions de WindESCo, ABB pourra améliorer les performances et la fiabilité des éoliennes, offrir des solutions de bout en bout aux clients éoliens et ouvrir un nouveau canal de marché pour son offre numérique.



Les détails financiers de l'investissement n'ont pas été divulgués.



ABB rappelle être l'un des principaux fournisseurs indépendants de convertisseurs éoliens pour les éoliennes moyenne et basse tension.





