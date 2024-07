Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: principal fournisseur de solutions de gestion APM information fournie par Cercle Finance • 16/07/2024 à 17:08









(CercleFinance.com) - ABB a été classé parmi les leaders dans le rapport 2024 Verdantix Green Quadrant for Asset Performance Management (APM) Solutions, qui évalue les fournisseurs de logiciels.



ABB s'est classé parmi les principaux fournisseurs de solutions de gestion de la performance des actifs (APM) grâce à la suite APM ABB Ability TM Genix.



'Le changement de classement d'ABB, qui est passé de challenger à leader du secteur, est également dû à son succès à combiner des modèles de base avec des fonctionnalités d'IA avancées pour améliorer la santé des actifs et la prédiction des défaillances' indique le groupe.



ABB a également investi massivement dans plusieurs projets d'innovation, qui sont en cours de développement, tels que les développements en automatisation et en IA.



'Ces avancées accéléreront les déploiements de logiciels APM, raccourciront le délai de rentabilisation, amélioreront l'expérience utilisateur, fourniront une contextualisation plus riche et soutiendront des opérations plus sûres et plus durables' rajoute le groupe.





Valeurs associées ABB 51,70 CHF Swiss EBS Stocks 0,00%