ABB : prévisions de CA relevées pour 2021

(CercleFinance.com) - ABB relève ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'année 2021, revendiquant pour son premier trimestre, à titre préliminaire, une marge d'EBITA opérationnel de l'ordre de 13,5% et un chiffre d'affaires d'environ 6,9 milliards de dollars, en croissance de 7% en comparable. Il prévoit désormais une croissance comparable de son chiffre d'affaires d'environ 5% ou plus, y compris une reprise anticipée de la partie de l'activité liée à l'industrie des procédés au second semestre de l'année. Pour rappel, le groupe d'ingénierie helvétique pour l'énergie et l'automation tablait auparavant sur une 'croissance comparable du chiffre d'affaires largement en ligne avec sa fourchette cible à long terme'.

Valeurs associées ABB Swiss EBS Stocks +3.14%