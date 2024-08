Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: présentera ses solutions de moteurs au salon de Houston information fournie par Cercle Finance • 14/08/2024 à 12:15









(CercleFinance.com) - ABB fait savoir qu'il présentera ses solutions de moteurs et d'entraînement 'fiables et hautement efficaces' à l'occasion du Turbomachinery & Pump Symposia, qui se tiendra du 20 au 22 août à Houston (Texas, États-Unis).



Les participants pourront découvrir auprès des experts 'comment les produits et services innovants d'ABB fournissent des solutions essentielles pour les performances des systèmes, la productivité, les économies d'énergie et de coûts, et bien plus encore', assure ABB.



Todd Huston, responsable mondial du segment d'ABB, et Robert Boyce, responsable de la division américaine des moteurs basse tension IEC, seront disponibles pour des entretiens programmés afin de discuter du portefeuille de produits et des solutions d'ABB pour surmonter les défis du secteur.





Valeurs associées ABB 46,34 CHF Swiss EBS Stocks +0,78%