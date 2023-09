Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB: présente un nouveau moteur à sécurité augmentée information fournie par Cercle Finance • 05/09/2023 à 12:41









(CercleFinance.com) - ABB a présenté un tout nouvel ajout à sa série de moteurs à réluctance synchrone avec le moteur IE5 SynRM à sécurité augmentée.



Ainsi, 'les clients opérant dans des industries en zone dangereuse peuvent désormais garantir leur sécurité et améliorer leur efficacité énergétique en déployant des moteurs offrant des pertes d'énergie jusqu'à 40 % inférieures à celles des moteurs IE3 couramment utilisés', souligne ABB.



La nouvelle version du moteur IE5 SynRM a été développée pour être utilisée dans des atmosphères potentiellement explosives dans une large gamme d'applications industrielles exigeantes à vitesse variable.



Cela en fait le choix de mise à niveau idéal pour les moteurs à induction standard dans les pompes, les ventilateurs et les compresseurs pour les industries où des gaz, vapeurs ou poussières explosifs peuvent être présents, comme le pétrole et le gaz, les produits chimiques, la transformation du bois et la minoterie, souligne ABB.





