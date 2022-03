Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB: présente son rapport de développement durable 2021 information fournie par Cercle Finance • 14/03/2022 à 10:11









(CercleFinance.com) - ABB présente son rapport de développement durable 2021, décrivant les réalisations de l'entreprise dans le cadre de sa stratégie de développement durable à l'horizon 2030.



ABB indique ainsi avoir réduit de 39% ses émissions de CO2 en 2021, par rapport à l'année de référence 2019.



La société indique vouloir aider ses clients à réduire leurs émissions annuelles d'équivalent CO2 de plus de 100 mégatonnes d'ici 2030, grâce à ses technologies de pointe, ce qui équivaut aux émissions annuelles de 30 millions de voitures à combustion.



ABB s'est engagé à électrifier l'ensemble de son parc de véhicules de plus de 10 000 véhicules et à s'approvisionner en électricité 100 % renouvelable d'ici 2030.



Par ailleurs, la part de l'électricité solaire verte et auto-produite certifiée est passée à 51 %, contre 31 % l'année précédente. Plus de 100 projets d'efficacité énergétique ont été mis en oeuvre au sein d'ABB, permettant d'économiser 17,5 GWh d'énergie, indique la société.





