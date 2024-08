Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: présente son nouveau moteur DP200 Crush+ information fournie par Cercle Finance • 28/08/2024 à 11:27









(CercleFinance.com) - ABB annonce le lancement du moteur DP200 Crush+, conçu pour les environnements les plus difficiles dans les secteurs des carrières, des mines et des agrégats.



Basé sur la plateforme SD200, ce moteur se distingue par 'sa robustesse, sa fiabilité, et sa conception modulaire qui facilite les mises à niveau et les rééquipements' assure ABB.



Il offre 'un couple de démarrage élevé' et est compatible avec le capteur intelligent ABB Ability pour la surveillance en temps réel, permettant ainsi d'optimiser la maintenance et d'éviter les arrêts imprévus.



' ABB a conçu et fabriqué notre moteur DP200 Crush+ pour répondre ou dépasser les besoins de nos clients en matière d'efficacité énergétique et de fiabilité ', résume Oscar Palafox, responsable global du portefeuille ABB NEMA Motors.





Valeurs associées ABB 48,08 CHF Swiss EBS Stocks +0,52%