ABB : présente la recharge bi-directionnelle de véhicules

(CercleFinance.com) - Dans le cadre d'un contrat conclu avec DREEV, une co-entreprise formée entre EDF et Nuvve et spécialisée dans la recharge intelligente des véhicules électriques, ABB mettra à disposition sa toute nouvelle technologie de recharge bidirectionnelle spécialement conçue pour les solutions V2G (vehicle-to-grid). La solution d'ABB associée à la technologie logicielle de DREEV permettra aux conducteurs de véhicule électrique de ré-exporter le surplus d'électricité vers le réseau. Dans le cadre de ce partenariat, ABB assurera la fourniture de stations de recharge bidirectionnelle V2G en France, qui seront suivies d'autres installations au Royaume-Uni, en Italie, en Belgique et en Allemagne. La technologie V2G offre par ailleurs la capacité de générer un revenu correspondant à l'électricité restituée, jusqu'à 20 euros par véhicule et par mois, contribuant ainsi à favoriser l'adoption des voitures électriques.

