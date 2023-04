Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB: présente la nouvelle génération de MCB information fournie par Cercle Finance • 14/04/2023 à 16:51









(CercleFinance.com) - ABB présente la nouvelle génération de disjoncteurs industriels miniatures (MCB) haute performance.



Le groupe a lancé aujourd'hui sur le marché son nouveau disjoncteur miniature industriel (MCB), près de 100 ans après la mise sur le marché du premier appareil de ce type.



Le nouveau disjoncteur industriel ABB S300 P améliore la sécurité, les performances, l'efficacité de l'installation et l'accessibilité de l'information.



' La mise à niveau permet d'atteindre un nouveau niveau de performance, tout en conservant le volume et la conception habituels des disjoncteurs industriels ' indique le groupe.



Christian Völker, Global Product Manager de la division Smart Buildings d'ABB Electrification, a déclaré : 'Nous savons à quel point un MCB est important pour la sécurité, l'intelligence et la durabilité de l'électricité dans les bâtiments, et nous pouvons affirmer en toute confiance que le S300P démontrera les meilleures performances techniques de sa catégorie sur le marché.





