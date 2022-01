Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB: prend une part majoritaire dans InCharge Energy information fournie par Cercle Finance • 27/01/2022 à 12:57









(CercleFinance.com) - ABB a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'une participation majoritaire dans InCharge Energy, une société de solutions d'infrastructure de recharge commerciale pour véhicules électriques (VE).



La société explique que cette opération lui permettra de renforcer sa division E-mobility sur le marché nord-américain en élargissant sa clientèle et en élargissant son logiciel d'électrification de flotte et son offre de services numériques.



La transaction fait partie de la stratégie de croissance d'ABB E-mobility et vise à accélérer l'expansion de son portefeuille.



Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées.







