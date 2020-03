Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB : pénalisé par une dégradation de broker Cercle Finance • 02/03/2020 à 11:47









(CercleFinance.com) - ABB se tasse de 0,5% à Zurich, pénalisé par des propos de Morgan Stanley qui dégrade sa recommandation de 'pondérer en ligne' à 'sous-pondérer' et réduit son objectif de cours de 24 à 19 francs suisses sur le titre du groupe d'ingénierie. 'Une étude approfondie suggère que les investisseurs peuvent être trop généreux en évaluant le potentiel d'amélioration d'ABB', juge le broker, qui voit dans le dossier 'un défi en termes de croissance plutôt que de coûts'.

Valeurs associées ABB SIX Swiss Exchange -2.26%