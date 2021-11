Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB : partenariat stratégique avec la startup Sevensense information fournie par Cercle Finance • 18/11/2021 à 09:51









(CercleFinance.com) - ABB annonce avoir conclu un partenariat stratégique avec la start-up suisse Sevensense (issue du spin-off d'ETH Zurich en 2018) afin qu'ABB puisse améliorer sa nouvelle offre de robotique mobile autonome (AMR) avec l'intelligence artificielle (IA) et la technologie de cartographie de vision 3D . 'Cette technologie offrira aux clients des niveaux de flexibilité sans précédent, car les robots mobiles seront capables de naviguer de manière autonome dans des environnements intérieurs et extérieurs complexes et dynamiques à proximité des personnes', assure ABB. Le partenariat constitue aussi une étape importante pour ABB dans le cadre de sa stratégie visant à étendre son portefeuille de robotique et d'automatisation.

