ABB: partenariat de long terme avec NCLH

(CercleFinance.com) - ABB annonce la signature d'un partenariat de long terme avec Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) visant à accélérer la décarbonation et la numérisation de la flotte de Norwegian Cruise Line (NCL)

L'accord porte sur 14 navires existants et quatre autres navires dont la livraison est prévue entre 2025 et 2028.



La première phase du partenariat comprend un accord de service de propulsion Azipod de 10 ans pour la flotte, fournissant une maintenance préventive efficace pour soutenir la sécurité et maximiser la disponibilité des navires ainsi qu'un délai d'exécution rapide pour la maintenance planifiée de la propulsion.



En outre, ABB fournira la modernisation du système de contrôle de la propulsion de 11 navires et des installations de connexion à terre à bord de quatre navires.



Grâce à ces installations prévues, l'ensemble de la flotte NCL pourra se connecter à l'alimentation électrique à quai pour des opérations sans émissions pendant les séjours au port.





